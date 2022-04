Pidu läbi: kiibiaktsiaid on tabanud tõeline aadrilaskmine

Pooljuhitootjate aktsiad on viimastel nädalatel järsult langenud. Eelmisel aastal väga suurt rallit näidanud Nvidia on selle aasta jooksul kaotanud 32%, AMD 37%, TSM 20% ja Intel 9% väärtusest. Kiibitootjad on tänavu börsil vaat et suurimad kaotajad.

Sellise languse peale tunduks justkui, et peaks aktsia nõrkust ära kasutama ja ostma hakkama? Kuid seda ei arva sugugi kõik. Kiire kiibitootjate aktsiate tõus sai hoogu koroonaajal, kui nõudlus järsult tõusis ja vaadati, et rohepööret ilma kiipideta teha ei saa. Nõudlus ei jõudnud pakkumisele järele ja kiibitootjad said küsida pea ükskõik millist hinda. See kajastus ettevõtete majandustulemustes ja pani aluse aktsiate rallile. Näiteks toosama Nvidia suutis oma väärtuse möödunud aasta jooksul enam kui kahekordistada.

Kuid osad analüütikud kardavad, et kiipidega juhtub see, mis korra 2018. aastal juhtus: siis tekkis järsku nii suur pakkumine, et viis hinnad allapoole. Evercore ISI analüütik C.S. Muse ütles hiljuti, et tema hinnangul ootavad praegu kiibiinvestorid ainult seda, et pooljuhifirmade bossid teataksid, et nüüd ongi see hetk käes, kus pakkumine nõudluse ületab. See aga tähendaks kohe väljavaadete halvenemist.