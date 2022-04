Tallink müüb laeva saladuseks jääva summa eest

Tallink teatas börsile, et talle täielikult kuuluv tütarettevõte Tallinn Swedish Line Ltd on allkirjastanud lepingu ettevõttega Rudniki Shipping Ltd kontsernile kuuluva kaubalaeva Sea Wind müügiks. Kaubalaev, mille opereerimine Läänemerel lõpetatakse, antakse ostjale üle täna.