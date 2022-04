Nasdaqil käis tõeline aadrilaskmine, investorid uudistavad tehnoloogiagigantide tulemusi

Investorid lootsid, et ettevõtete tulemustest ei tule midagi väga halba, mis annaks innustust osta kukkunud aktsiaid. Ettevõtete tulemused olid seinast seina, leidus pettumusi kui ka ootuste ületamisi.

Alphabeti käibele andis löögi sõda Ukrainas, mis vähendas YouTube’is reklaami ostmist. Ettevõtte finantsdirektor Ruth Porat ütles, et praegu on veel vara anda hinnangut, kas käive võtab aeglustumise järel hoo üles. Ta hoiatas, et käimaolevas kvartalis võib tugev dollar lüüa käivet rohkem kui eelmises kvartalis.