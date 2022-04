Suure kasumi teeninud SEB: eestlaste hoiuste kasv on pidurdunud

Pariku sõnul on majanduskeskkonda muutnud ka see, et sanktsioonide ja piirangute tõttu on kaubandussuhted Venemaa ja Valgevenega lõppemas. «Peamiselt mõjutab see nendest riikidest toormeid importivaid sektoreid nagu ehitus, põllumajandus ja puidutööstus. Eesti ekspordist moodustavad sõjas olevad riigid vaid 2 protsenti, samas impordis on nende riikide osakaal 10 protsenti. Siiski seisab Eesti majandus tervikuna laiapõhjalistel alustel ning Venemaaga kaubavahetuse kadumine ei too Eesti jaoks kaasa drastilisi tagajärgi,» rääkis Parik.