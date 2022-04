Putini hääl Euroopas: sakslased tahavad oma endise kantsleri Gerhard Schröderi sanktsioonide alla panna

Gerhard Schröder oli aastatel 1998 -2005 Saksamaa kantsler ning sai peale seda hästitasustatud ametiposti Nord Streami gaasitoru projektis. Temast sai ka selle gaasikonsortsiumi liige kus Gazpromil enamusosalus oli. New York Timesi rehkenduste järgi maksavad Venemaa erinevad energiafirmad talle kokku ligemale miljon eurot aastas. Nendelt kohtadelt pole Schröderil plaanis tagasi astuda, on Saksamaa meedia vahendanud.

Gerhard Schröderi mõni päev tagasi New York Timesile antud intervjuus tehtud väljaütlemised on nüüd Saksamaa poliitikud marru ajanud ning on tehtud ettepanekuid, et ka tema pandaks Venemaa oligarhidega samasse sanktsiooninimekirja, kuna ta teenib Venemaalt raha ning on «Putini ustaivam hääl Euroopa Liidus,» nagu kirjutas Handeslblatt.