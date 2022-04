Finnair alustas aastat kahjumiga

Finnair teatas täna oma üheksandast järjestikusest kvartalikahjumist. Koroonapandeemiaga alguse saanud hädad on nüüd saanud võimendust Ukraina sõjast. Kuna Aasia suund on Finnairi jaoks oluline, aga nüüd üle Venemaa Aasia suunal lennata ei saa, on see ärisuund hoobi saanud.