Eesti Pank kallinevast Vene rublast: see ei näita midagi

Rubla kurss kerkis täna euro vastu 2,6% 0,013 euro tasemeni ning on taastunud sõja alguse langusest. Kuid rubla kursi tugevnemine on Eesti Panga ökonomisti Peeter Luikmeli sõnul näiline. Allpool Peeter Luikmeli täismahus vastus:

Venemaa on kapitali vaba liikumist piiranud ning rubla pole enam vabalt konverteeritav. See tähendab, et rubla vahetuskurss on täielikult Venemaa keskpanga kontrolli all ega kajasta tegelikku usaldust Vene majanduse vastu. Nn ebasõbralike riikide välisinvestoritel ei ole võimalik oma rublasid nö ametliku kursiga välisvaluutaks konverteerida. Kuna rubla vahetuskurss on üleilmsetest valuutaturgudest isoleeritud, siis ei pea Venemaa keskpank enam rubla vahetuskurssi välisreservide müügi või kõrgemate intressimääradega kaitsma. See on võimaldanud keskpangal intressimäärasid alandada ning ilmselt langetatakse intressimäärasid ka edaspidi. Madalam intressimäär hõlbustab rublas laenu võtnud Venemaa ettevõtetel ning majapidamistel majanduslangusega paremini toime tulla.

Rubla vahetuskuss on pigem mainekujunduslik. Siseriiklikule audiotooriumile suudab Kreml jätta rubla vahetuskursi tugevaks joonistamise teel mulje Vene majanduse tugevusest ning teatavast immuunsusest majandussanktsioonide vastu. Venemaa ettevõtetel on kohustus vahetada suurem osa oma välisvaluutareservist rubladeks hiljemalt kahe kuu jooksul. See tähendab, et ka Venemaal tegutsevatel ettevõtetel ei saa tekkida arvestatavaid valuutareserve. Moskvas kaubeldakse rublaga täpselt sellise kursiga nagu keskpank soovib. Loomulikult on rubla välisvaluutaks vahetamisel ka must turg, kus kursid on ametlikest kurssidest oluliselt erinevad. Vanad ajad tulevad tagasi: 1970ndatel ning 1980ndatel oli nõukogude rubla musta turu kurss dollari suhtes enam kui kaks korda nõrgem ametlikust vahetuskursist ning ka praegu on mustal turul rubla vahetuskurss kuni kaks korda nõrgem ametlikust kursist.