Tallinna börsil oli väga punane päev

Suurim käive (285 488 eurot) oli LHV aktsial, mis langes poole protsendi võrra 39,85 euroni. Sama suure languse tegi ka Coop panga aktsia, mis vajus 2,644 euroni. Kui vaadata Eesti Panga prognoosi, siis pankade ülimadal laenukahjumite tase võib hakata tõusma ja inimesed ning ettevõtted võivad rohkem laenude teenindamisel hammasrataste vahele jääda. Lisaks on panganduses ohumärgiks SEB Eesti tulemused, kus kulud kasvasid tuludest oluliselt kiiremini. Võimalik, et see on pangaspetsiifiline probleem, kuid ei saa välistada laiemat trendi.