Nagu kalliskivi kivihunnikus: huvitav aktsia, mille ostmisega ei tasu kiirustada

Alustatud sai üheksast suurest Lääne-Euroopa tootjast. Paraku ei leidnud sealt suurt midagi. Aktsiad on hinna-kasumi suhtarvult kallid, mõnel on isegi kena dividenditootlus, kuid omakapitali tootlus on valdavalt väga vilets. Pole nagu ettevõtted, kus omanike rahaga teenitakse võimsat kasumit. Analüütikud on sektori ettevõtete suhtes pessimistlikud. Tüüpilised on konsensusena müügisoovitused, lisaks mõni hoia-soovitus.