EfTEN kasvatas käivet ja kasumit

Uued tegemised

Fondi tütarettevõtja EfTEN Ermi OÜ sõlmis märtsis Tartumaal Tartu vallas, Tila külas, Ermi tn 13 asuva hoonestusõiguse, omandamiseks võlaõigusliku lepingu. Fond kavandab hoonestusõiguse alusel kasutatavale maale rajada hooldekodu minimaalselt kuni 120-le kliendile. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat, mida võib maaomanikuga kokkuleppel pikendada kuni 99 aastani. Käesolevaks ajaks ei ole ehitushanget korraldatud ja see on kavas läbi viia asjaõiguslepingu sõlmimise järgselt. Kinnisasjale hooldekodu ehitamise järgselt võtab selle pikaajalise üürilepingu alusel üürile Südamekodud AS-i 100%-line tütarettevõte Tartu Südamekodu OÜ. Hoonestusõiguse müügihind on 233 tuhat eurot. Hoonestusõiguse ostu ja investeeringuid finantseeritakse fondi omavahendite arvel. Tehingu lõpule viimiseks s.t hoonestusõiguse omandi üleandmiseks asjaõiguslepingu sõlmimine on kavandatud hiljemalt aprilli lõpuks.