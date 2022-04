Tallink jäi madalhooajal pööraselt suurde kahjumisse

«Esimene kvartal on ajalooliselt meie jaoks madalhooaeg ja koroona-aastad ei ole selles osas erandiks, pigem on pandeemiaolukord ja reisipiirangud meie majandustulemusi viimastel aastatel niigi keerulises kvartalis veelgi tuntavamalt negatiivselt mõjutanud. Sel aastal pingestab olukorda lisaks veel sõja puhkemine Ukrainas, mis on põhjustanud tuntavad hinnatõusud ning pärssinud klientide kindlustunnet reisida. On täiesti selge, et hoolimata kõikidest meie jõupingutustest viimase kahe aasta jooksul muuta meie äritegevus võimalikult paindlikuks ja kuluefektiivseks väga range kulude kontrolli toel, on välised mõjurid, millega täna silmitsi seisame, muutnud meie selle aasta esimese kvartali eesmärkide saavutamise väga keeruliseks. Kõik edusammud, mis meil õnnestus saavutada tänu suurenenud reisijate arvule ja paranenud müügitulemustele, nullis ära tohutu kütusehindade tõus,» kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«Esimeses kvartalis astusime mitmeid samme, nagu näiteks osade laevade opereerimise ajutine peatamine jaanuaris ja veebruaris, et igal moel vähendada kahjumit ajal, mil nõudlus reisimise järgi sai järjekordse tagasilöögi omikrontüve suure levimuse tõttu. Kasutasime efektiivselt ära madalhooaega, et teostada mitme laeva tehnohooldus ja remont, mis tähendab ühtlasi, et meie laevad on nüüd kõrghooajaks suurepärases tehnilises korras. Kõik need sammud oleksid tavapärasel aastal märgiks, et oleme hästi ette valmistatud kevad-suviseks kõrghooajaks, mis algab aprilli teises pooles, kuid tänases Ukraina sõja ja globaalse julgeolekukriisi kontekstis mõistame, et peame veel rohkem tegutsema ja veelgi pingsamalt töötama selle nimel, et vastu pidada muutunud majandusolukorras,» sõnas Nõgene.