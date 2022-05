«Esimene kvartal on ajalooliselt meie jaoks madalhooaeg ja koroona-aastad ei ole selles osas erand, pigem on pandeemiaolukord ja reisipiirangud meie majandustulemusi viimastel aastatel niigi keerulises kvartalis veelgi tuntavamalt negatiivselt mõjutanud. Sel aastal pingestab olukorda lisaks veel sõja puhkemine Ukrainas, mis on põhjustanud tuntavad hinnatõusud ning pärssinud klientide kindlustunnet reisida,» kommenteeris Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene esimese kvartali majandustulemusi pressiteate vahendusel. «Kõik edusammud, mis meil õnnestus saavutada tänu suurenenud reisijate arvule ja paranenud müügitulemustele, nullis ära tohutu kütusehindade tõus,» lisas ta.