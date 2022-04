Ekspress Grupp kasvas, kuid jäi esimeses kvartalis kahjumisse

Ekspress Grupp teatas, et teenis esimeses kvartalis 22% rohkem müügitulu kui mullu samal ajal ehk 13,4 miljonit eurot.

Joone all jäädi aga 512 000 euroga kahjumisse, mis on möödunud aasta kahjumist poole suurem. Aktsia kohta teeb see 2 senti miinust.