Siauliu Bankase kasum kahanes

Siauliu Bankas teatas, et esimeses kvartalis jätkasid panga tulud kasvamist: laenuportfell paisus esimeses kvartalis aastases võrdluses 22% 2,2 miljardi euroni. Siin aitas kaasa suure riikliku remondilaenuportfelli lisandumine.

Pank teatas, et pani Leedu majanduse jahtumise hirmus provisjonideks kõrvale 2,7 miljonit eurot.

Seoses Ukraina sõjaga viitas pank, et neil on vähe kliente, keda selle äri äralangemine tugevalt mõjutaks. Panga riskianalüüsi järgi on sõjategevusest mõjutatud 5% nende antud laenudest.