Langus läbi: nafta hind tegi uue hüppe

Alates nädala algusest on toornafta hind kerkinud 2,5%. Tõus aasta algusest on aga tervelt 38%.

Nafta hinna aitasid juba eile tõusule teated, mille järgi Saksamaa pole enam selle vastu, et kehtestada Venemaa naftale ühine Euroopa Liidu embargo. Enne Ukraina sõja algust sai Saksamaa umbes kolmandiku vajalikust naftast Venemaalt, nüüd on see number Reutersi andmetel läinud 25% peale.