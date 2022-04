Börsiüllatus: Incap lööb aktsia juppideks ja maksab dividendi

Incap maksab tänacu dividendideks 16 senti aktsia kohta, mis teeb praeguse aktsiahinna juures dividenditootluseks napilt 0,2%. Aga siinkohal tuleb silmas pidada, et dividend tuleb uute, aktsiate jagunemise toel saadud aktsiate kohta.

Samas otsustati ära ka aktsiasplitt: ühe olemasoleva aktsia kohta saab investor veel 4 aktsiat juurde. Aktsia praegune väärtus jagatakse siis uute aktsiate vahel laiali. Aktsiate jagunemine tehakse selleks, et aktsia jaeinvestorite jaoks taas atraktiivsemaks muutuks: kuna väärtpaber on viimase 3 aasta jooksul tõusnud ligemale 500% pea 68 euro taseme juurde, siis on ettevõtte plaan aktsia odavamaks muuta.