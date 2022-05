SEB reageeris konkurentidest aastaid hiljem: nüüd on ka seal Balti aktsiatehingud tasuta

Alates 2. maist jõustub SEB hinnakirja muudatus, mille järgi on nii era- kui ka äriklientidele väärtpaberite märkimine ning internetipangas Balti aktsiatega kauplemine teenustasuta, teatas SEB.

«Viimaste kuude majandus- ja geopoliitiline olukord pole globaalseid finantsturge seni dramaatiliselt mõjutanud, et oleks eestimaalaste investeerimistegevust tunduvalt pärssinud. Muutes investeerimise nii Eesti kui ka teiste Balti riikide börsidel kättesaadavamaks, pakume investoritele senisest soodsamat võimalust kaubelda siin piirkonnas tuntud ettevõtete aktsiatega ja väiksemate summadega,» kommenteeris SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen. «Sealjuures ei tohiks unustada ühte investeerimise põhitõde, mis on saanud kinnitust just hiljuti toimunud sündmuste valguses - laiapõhjaline investeerimine aitab riske hajutada. Teisisõnu, kui oma igapäevase tegevusega juba panustatakse kodupiirkonda, siis oleks mõistlik investeerimiseks kaaluda ka teiste riikide finantsturge ning paigutada raha globaalselt, järgides oma riskitaluvust.»

«Oleme teinud pangas aktiivselt tööd lahendustega, mis teeks investeerimise klientidele lihtsamaks ja mugavamaks ning pakuks rohkem paindlikkust, et see oleks kättesaadav igale investorile. Teenustasuta väärtpaberite märkimine ning internetipangas Balti aktsiatega kauplemine on üks sellistest muudatustest, kuid neid on lähiajal tulemas veel,» täiendas Leppänen.

SEB hinnangul on õige aeg investeerimisega alustamiseks siis, kui investoril on loodud minimaalselt kolmekuuline rahaline puhver. Panga hinnangul on investeerimise juures oluline, et investeerimisportfell oleks piisavalt hajutatud nii geograafiliste piirkondade kui ka varaklasside lõikes, mitte ei piirdutaks vaid ühe regiooniga. Hajutatus on eriti oluline, kui eesmärgiks on pikaajaline investeerimine.

Lisaks Balti väärtpaberitehingutele on ka aktsiate märkimine teenustasuta.

Väärtpaberite maaklertasu populaarsematel välisbörsidel on 0,14%, aga mitte vähem kui 9 eurot (sealjuures USA aktsiatel mitte vähem kui 0,015 dollarit aktsia kohta).