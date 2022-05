Warren Buffetti kolm unustamatut mõttetera investoritele

Analüüsi ise

Osta siis, kui teised on arad

Kui üldse on miski, mis Buffettit ei häiri, siis selleks on börsilangus. Pigem on see temale ideaalne keskkond. Sama võiks see olla ka teistele investoritele, kelle investeerimise perspektiiv on pikem kui üks päev. Esimeses kvartalis ostis Buffett 51 miljardi dollari eest aktsiaid. Enim värsket raha läks HP, Chevroni ja Occidentali aktsiasse.