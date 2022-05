Kas panna oksjonile või premeerida omasid – Saksamaa arutab hädagaasi üle

Saksamaa majandusleht Handelsblatt uuris riigi otsustajatelt, millised plaanid on neil paigas juhuks, kui Venemaa gaasikraanid kinni keeratakse.

Kuna gaasipuudus on Saksamaa jaoks reaalne stsenaarium, arutatakse lehe andmetel juba kuu aega, kuidas gaasi jagada, kui kõikidele seda lihtsalt ei jagu.

Üks variant on gaasinappuse korral olemasolev gaas oksjonile panna: kes teised üle pakub, saab gaasi omale. «Hinnad peaksid rolli mängima, et nappust jaotada,» ütles lehele üks anonüümseks jäänud kõrge valitsusametnik.

Veel on välja pakutud variante, et riik jagab ise gaasi oma äranägemise järgi turuosalistele laiali. Ning üheks väljapakutud variandiks on ka nn preemiasüsteem – gaasi saavad tublimad.