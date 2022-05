Coop Pank maksab teisipäeval ligi 30 000 aktsionärile välja dividendi

Coop Panga üldkoosolek otsustas aprillis, et maksab 2021. aasta eest dividendi netosummas 3 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendisumma kantakse teisipäeval, 3. mail 2022 üle aktsionäri arvelduskontole, mille ta on määratud oma väärtpaberikontot teenindama. Makse tehakse automaatselt ja aktsionärid ise ei pea pangaga ühendust võtma.

Juhatuse esimees Margus Rink märkis, et Coop Pank jätkab kasvustrateegiaga ning panga aktsia näol on eelkõige tegemist kasvuaktsiaga. «Arvestades meie suurt jaeinvestorite arvu peame oluliseks jagada osa iga-aastasest kasumist ka dividendiks. Tänase dividendimaksega täidame 2019. aastal börsile tulles aktsionäridele antud lubaduse, mille kohaselt makstakse alates 2022. aastast 25% kasumist dividendideks. Coop Panga aktsionäride arv on alates börsile tulekust pea kolmekordistunud. Tunneme suurt vastutust investorite vara väärtuse kasvatamisel. Kutsume ka kõiki meie aktsionäre ise panga kasvu panustama ja tulema Coop Panga igapäevapanganduse kliendiks,» lausus Rink.