Eesti pangaseadus: on täiesti okei, kui inimesed oma rahale ligi ei pääse

Swedbank teatas eelmisel nädalal, et nüüd saab klient oma kõikide kaartide ulatuses pangaautomaadist välja võtta kuni 10 000 eurot kuus. Rohkem saab ainult eraldi paludes või siis esindusse minnes. Esinduses tuleb aga enda raha kätte saamise eest maksta.

Kuna tegemist on inimese enda rahaga ning Eestis on jätkuvalt sularaha legaalne maksevahend, siis tekitas selline samm küsimuse, et kas pangal on õigus piirata inimese ligipääsu tema enda rahale.

Finantsinspektsioon teatas, et vastavalt võlaõigusseadusele peavad krediidiasutused põhimakseteenuste osutamisel võimaldama klientidele teha sularaha sissemakseid maksekontole ja võtta maksekontolt sularaha välja. «Seadus konkreetseid piirmäärasid siin ei sea, need sõltuvad panga sisereeglitest ning ka klientidega sõlmitud lepingutest,» teatati finantsinspektsioonist.

Teisisõnu: seadus ütleb, et jah, teoreetiliselt peaks pank võimaldama sularaha välja võtta, aga pole öeldud, et kui palju ta seda andma peab. Sisuliselt võib pank öelda ka, et inimene tohib välja võtta kuus näiteks 100 eurot, aga kui ta rohkem tahab, siis võtab pank 90% teenustasudena endale – juriidiliselt on kõik täiesti korrektne.

Pangateenuse kasutamine on Eesti riigis aga sisuliselt möödapääsmatu ja pank kliendi suhtes alati jõupositsioonil. Läbirääkimisjõudu tavakliendil üldiselt pole ja teenuseid saab printsiibil «võta või jäta». 10 000 eurot on summa, mida enamik inimesi nagunii regulaarselt välja ei võta, kuid asi on põhimõttes – kas inimesel on igakülgne ligipääs omaenda varale või mitte. Swedbank pole ainus, kes soovib inimeste ligipääsu sularahale piirata: näiteks Euroopa Liidu tasandil on samuti soov sularahaga arveldamist vähendada.

Swedbank põhjendab sammu inimeste turvalisusega

Tarmo Ulla, Swedbanki eraisikute panganduse juht kinnitas, et Swedbanki kliendid saavad vabade vahendite ulatuses piiramatult oma kontolt sularaha välja võtta. «Kui sularahaautomaatidest saab klient ühes kuus võtta välja kuni 10 000 eurot (ajutiselt võimalik tõsta kuni 15 000 euroni), siis suuremaid summasid väljastatakse kliendile pangaesindustes,» ütles Ulla.

Esinduses tuleb pangale enda kohtole raha paneku kui ka sealt välja võtmise eest maksta. Praegu 0,5%, minimaalselt 5 eurot, kuid 1.juulist tõuseb miinimumsumma 10 euroni. Kui näiteks inimene soovib oma kontolt välja võtta 20 000 eurot, peab ta sellest pangale loovutama 100 eurot.