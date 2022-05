Sügisel võib kinnisvaraturul tekkida häid ostuvõimalusi

Äri- ja elukondlik kinnisvara käivad natuke eri jalga. Kinnis­varaomanikule ei ole inflatsiooni kerge kiirenemine kunagi halb. Eriti hea on see siis, kui rendi­lepingud on inflatsiooniga indekseeritud. Teine küsimus on, mis saab igasugustest uusehitistest ja -arendustest.

Raskustesse võivad sattuda eelkõige sellised projektid, kus omakapital pole päris oma kapital, vaid kokku laenatud. See on viimastel aastatel mõne arendaja puhul aina populaaremaks läinud. Omafinantseering laenatakse eraisikutelt või äripartneritelt suhteliselt kõrge intressiga kokku. Selle peale võetakse veel natuke madalama intressiga pangalaenu. Eelkõige on need väiksemad arendajad, kuid neid on päris palju.