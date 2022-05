Nafta hind hakkas sanktsiooniuudise peale rallima

Nafta hinna tõusu taga oli eelkõige teate Euroopa Liidust, et pikalt ähvardatud Venemaa naftaembargo siiski tuleb. Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen ütles hommikul, et komisjoni ettepanek on lõpetada Venemaa nafta sissevedu Euroopa Liitu kuue kuu jooksul ning naftasaaduste, teiste seas diisli ja bensiini import käesoleva aasta lõpuks.