Investor Mari: uued aktsiad jõudsid kontole

Tegelikult oli osa langusest tehnilise apsu tõttu: kuna ostsin hiljuti Incapi aktsiaid, pidin eelmisel nädalal kreepsu saama, kui ühel hommikul avastasin, et aktsia on juba 80% langenud. Jah, firma teatas, et teeb aktsiaspliti, aga kuna aktsiaid kontol veel ei paistnud, siis tundus asi kahtlane. Igatahes läks aprillikuu mul sedapidi lukku, et Incapist tuli tervelt 792 eurot miinust. Õnneks on tänaseks pilt ilusam – miinust 65 aktsia kohta kõigest 46,8 eurot. Ettevõttel olid tugevad tulemused, aga eks teda närib see, mis kõiki teisi ettevõtteidki: küsimus, mis nüüd edasi saab ja kas kasv jätkub. (Ostsin 8. aprillil 13 aktsiat hinnaga 74,8 eurot tükk ehk kokku 972,4 eurot, aga lisaaktsiad on mul sellepärast, et aktsiaspliti käigus sain iga aktsia kohta 4 tükki juurde).

Pärismiinuse andis mulle aga Netflix: sarnaselt teistele investoritele võtsin vastu suure miinuse, tänaseks olen terve positsiooniga 38% languses. Kui aprilli viimasel päeval sain kontol näha harjumuspärase plussi asemel 499 euro suurust miinust, siis täna on pilt selline, et oma 4 aktsiaga „vaid“ 419 euroga miinuses. Õppetund on ainult üks: tuleb kiiremini reageerida. Enne Netflixi hiigellangust olid märgid õhus: küll viidati, et kasutajad saavad löögi, küll teatas Netflix ise, et olukord on nii hull, et hakkab nüüd kasutajate järgi nuhkima, et kes see julgeb oma abikaasale seriaali vaadata anda, saab firmalt vastu näppe. Aga vat aju ei ühendanud ära. Mõtlesin seda miinust vaadates, et mis ma nüüd teen… Kasutan oma vana head taktikat: ootan ja vaatan.

Aprillis tegin südame kõvaks ja viskasin välja Nio, mis umbes täpselt aasta otsa portfellis tiksus. Kui alguses tegi ta mulle head plussi, siis lõpuks jooksis ta omadega nii rappa, et mõtlesin nii nagu praegu Netflixi puhul, et asi on nii halb, et saab ainult paremaks minna. Aga vat ei läinud! Müüsin aktsia 7. aprillil kõik 20 aktsiat hinnaga 21,63 USD tükk, teenustasuna tuli otsa 9,83 eurot. Ostuhind oli 39 dollarit, nii et nutt oli kurgus küll. Aga hea, et niigi läks – täna on see aktsia väärt 17 dollarit.

Praeguse seisuga on mu positsioonidest veel miinuspoolel LHV aktsia – no ei tule sealt seda tõusu, mida sügisel ostes lootsin – aga ehk parandab pank veel meelt. Intressid hakkavad tõusma, saab ka pank rahvast rohkem nöörida.

Aprill näitas mulle, et ainukene võimalus olla sellisel ajal pikaajaline investor, on silmad-kõrvad kinni panna ja mitte midagi teha. Tunne on, et ükskõik mida teed, teed ikka valesti ja tuleks võtta kogu oma kasum ja siis hoopis kauplema hakata. Aga nii nagu ükski tõus ei saa olla igavene, ei saa seda olla ka langus. Kuigi ma kardan, et õige langus alles hakkab pihta.