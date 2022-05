Intressihirm asendus USAs pöörase börsitõusuga

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis 2,8, Nasdaq 3,2 ja S&P 500 kolm protsenti. Viimasele on see suurim tõus alates 18. maist 2020, kirjutab Reuters.

USA keskpanga baasintress on nüüd vahemikus 0,75-1 protsenti. Sellele järgnevad ka edaspidi intressi tõstmised, võimalik, et sarnases tempos.

USA keskpanga inflatsioonieesmärk on kaks protsenti, inflatsioon on aga 8,5 protsenti. Keskpanga juht Jerome Powell ütles pressikonverentsil, et inflatsioon on liiga suur ja nad mõistavad sellest tingitud probleeme. Ta lubas, et inflatsioon tuuakse alla.