Merko Ehituse tulemused: üks silm naerab, teine nutab

Merko Ehituse juhtkonna hinnangul on olukord ehitusturul ning kinnisvaraarenduses jätkuvalt äärmiselt keeruline seoses globaalsete tarneahelate probleemidega ja hüppelise materjalide hinnatõusuga. Eelmisel aastal toimunud ehituse sisendite kiirele hinnatõusule lisandus Ukraina sõja ja Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju ning hinnašokk. Tegu on ettenägematute asjaoludega, mille mõju ehituslepingute täitmisele alles selgub. Tänases olukorras on kõigi ehituse osapoolte, sealhulgas tellijate koostöö lahenduste leidmisel väga oluline.

Korteriturul on uute korterite pakkumine juba mõnda aega olnud langustrendis, samas on korterite hinnad kiiresti kasvanud tulenevalt ehitushindade tõusust. Ukraina sõja mõju on neid arenguid veelgi võimendanud. Kiirenev inflatsioon vähendab ühelt poolt ostujõudu, ent teisalt toetab kodu soetamist ja investeerimist kinnisvarasse neile, kellel on vabu vahendeid ja laenuvõimekust. Juhtkonna sõnul on Merko eesmärk jätkuvalt pakkuda kvaliteetset toodet ja teenust selliste investeeringute võimaldamiseks.

Merko andis esimeses kvartalis ostjatele üle 126 korterit ja 1 äripinna, enamik tänavu üleantavatest korteritest valmib teisel poolaastal. Kvartali lõpus oli kolmes Balti riigis ehituses ligi 1700 korterit, mis valmivad 2022. ja 2023. aastal. Valmis ehitatud korteritest on müümata üksikud ning üle poole ehituses olevatest on kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Noblessneri, Uus-Veerenni, Odra, Metsatuka ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs ja Mežpilsēta Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

Kuigi vajadus uute hoonete ja rajatiste järele püsib, siis kohanemine ehitushindade kiire kasvuga võtab aega ning osa plaanitud investeeringuid pannakse ootele. Samuti ei ole ehitusettevõtted tänases olukorras sageli valmis sõlmima pikaaegseid fikseeritud hinnaga lepinguid. Uute tarneahelate väljakujunemine võtab aega ning on ebaselge, millal ja millistel hinnatasemetel teatav stabiliseerumine võiks toimuda. Eelistatud on tellijad, kes on valmis ehitusettevõttele pakkuma paindlikkust sisendhindade kallinemise katmisel, seadma fookuse ehitatava objekti funktsionaalsusele ning tähtajalisele valmimisele, mitte üksnes maksumuse minimaalsel tasemel hoidmisele.

Tänavu esimeses kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted ehituslepinguid 171 miljoni euro väärtuses, millest suurim oli üle 100-miljonilise maksumusega Arter kvartali ehitusleping Tallinnas. Tellijatega sõlmitud ehituslepingute jääk kasvas kvartali lõpuks 376 miljoni euroni ning portfellist kolmveerandi moodustasid erasektori tellimused. Esimeses kvartalis suurendas Merko oma osalust võrguehitus-ettevõttes AS Connecto Eesti seniselt 35%-lt 50%-le.