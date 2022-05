Inglise Pank lajatas intressitõusuga

Reutersi küsitletud analüütikud prognoosisid, et ühe protsendini intressimäära tõstmisele on vastu vaid üks inimene.

Märtsis tõusid Briti tarbijahinnad seitse protsenti ehk 30 aasta kiiremas tempos. See ületab mäekõrguselt keskpanga kahe protsendist inflatsioonieesmärki, kes prognoosib aasta viimasel kolmel kuul kümnest protsendist suuremat hinnatõusu. Keskpanga varasem vaade oli, et inflatsioonitipp on aprillis kaheksal protsendil.