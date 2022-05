Täna öösel vajusid USA suuremad aktsiaindeksid kuni 5% - see on suure börsi jaoks juba korralik kukkumine. Käesoleva aasta jooksul on S&P 500 indeks kaotanud 13% oma väärtusest.

Kui traditsiooniline börsitarkus ütleb, et võlakirjad peaks kaitsma languse vastu paremini kui aktsiad, siis tänavune aasta näitab, et nii see pole. Wall Street Journal toob välja, et USA võlakirjaindeks on tänavu kaotanud 10% oma väärtusest.