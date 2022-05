Täna algab EfTEN United Property Fundi 5 miljoni eurone osakute pakkumine ja börsileminek

«Börsileminek on olnud EfTEN United Property Fundi eesmärk asutamisest peale ning arvestades senist suurt huvi osakute vastu on algav emissioon igati loogiline samm. Fondi suur pluss seisneb unikaalsuses, kuna see on Balti ärikinnisvara n-ö indeksportfell, kus esindatud erinevad kinnisvaraturu segmendid: rahavoogu tootvad ärihooned, kinnisvaraarendused ja üürikorterite projektid. Seega fondi kaudu saavad investorid endale läbilõike kogu Balti kinnisvarasektorist, hakates Baltimaades büroohoonete, hotellide, kaubanduskeskuste või üürikorterite omanikeks,» ütles EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.

Osakute pakkumises saavad osaleda Eesti füüsilised ja juriidilised isikud. Investorid saavad pakkumiskorraldusi esitada 9. maist kella 9.00-st kuni 20. mai kella 11.00-ni. Kokku pakub EfTEN United Property Fund investoritele 460 000 kümneeurose nimiväärtusega osakut, mille hind kujuneb fondi aprilli lõpu puhasväärtuse (NAV) põhjal. Pakkumise mahtu on võimalik tõsta veel 300 000 osaku võrra. Pakkumise täpsed tingimused leiab pakkumise prospektist.

Fondi portfelli on lisandunud uusi investeeringuid

EfTEN United Property Fundi viimase aja tegevusest saab esile tuua kaks investeeringut aprillis: fond soetas turult NAV-i alusel 3 miljoni euro väärtuses EfTEN Kinnisvarafondi aktsiaid ning investeeris täiendavad 132 000 eurot EfTEN Residential Fundi, et finantseerida üürimajade arendusi Kaunases ja Riias. Peale neid investeeringuid on EfTEN United Property Fundi portfellist 90% investeeritud.

Viimase kuuga toimus kaks olulist muudatust kinnisvaraobjektides, kuhu EfTEN United Property Fund on investeerinud EfTEN Kinnisvarafond II kaudu: peale poolteist aastat kestnud renoveerimist avas uksed Radisson Collection Tallinn hotell ning Riia Domina kaubanduskeskuses avas Apollo Skypark Baltikumi suurima, 7000 ruutmeetril asuva vabaajakeskuse.

EfTEN United Property Fundi suuruselt teine investeering EfTEN Kinnisvarafond plaanib tänavu maksta dividendideks 14,68 senti aktsia kohta. Vastavalt EfTEN United Property Fundi tingimustele maksab fond oma investoritele edasi 100% alusfondidest laekuvatest dividendidest.

EfTEN United Property Fund alustas tegevust 22. juunil 2021 ning fond investeerib Baltimaade äri- ja elukondlikusse kinnisvarasse. Alates fondi loomisest on sellega liitunud 5300 investorit ning fondi maht on 19,3 miljonit eurot. Fondi saab investeerida iga inimene alates 10 eurost. Fondi on investeerinud ka EfTEN-i juhtivtöötajad ja asutajad.

EfTEN United Property Fund investeeringud on hajutatud 27 erineva kinnisvaraobjekti vahel. Fondi seni suuremad investeeringud on Menulio büroohoone Vilniuses, Uus-Järveküla elamurajooni arendus ja Danske panga peahoone Vilniuses, kuhu fond on investeerinud EfTEN Real Estate Fund 5 kaudu.