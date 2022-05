LHV aprillikasum kasvas veerandi võrra, kasumi mahajäämus finantsplaanist kahaneb

Pangaklientide arv kasvas aprillis 4800 võrra ning klientide aktiivsus on kasvamas. Panga intressitulu jäi tugevale tasemele, kuid teenustasutulud on paranemas ning edaspidi aitab sellele kaasa finantsvahendajatest klientidele kontohaldustasude tõstmine. Ühendkuningriigi äri osas püsib fookus võtmeisikute värbamisel ja krediidiasutuse litsentsi taotlemisel. Osade kliendilepingute lõpetamisest tingituna on vähenenud nii panga hoiused kui ka maksete arv, kuid edaspidi on oodata taas aktiivsuse kasvu ka finantsvahendajate ärisuunas.