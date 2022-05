Efteni aktsia puhasväärtus vähenes aprillis dividendi tõttu

Raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata (EPRA NAV) oli aprilli lõpus 20,08 eurot, vähenedes kuuga 3,1 protsenti. Vähenemine on seotud fondi aprillis tehtud üldkoosoleku otsusega maksta dividende kogusummas ligi 4,1 miljonit eurot ehk 80 senti aktsia kohta. Ilma dividende välja kuulutamata oleks fondi NAV kasvanud aprillis tavapärased 0,8 protsenti, teatas Eften börsile.

Aprillis teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku ligi 1,1 miljonit eurot, mis on 7000 eurot rohkem kui kuu varem. Fondi konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli aprillis 963 000 eurot, 8000 eurot vähem kui märtsis.

2022. aasta esimese nelja kuu jooksul on fond teeninud kokku ligi 4,4 miljonit eurot üüritulu ning 3,9 miljonit eurot EBITDA-d. Võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta nelja kuu jooksul, oli kokku 3,6 miljonit eurot, 13 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. EBITDA on kasvanud enamike kinnisvarainvesteeringute puhul, sealhulgas on Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemus 33 protsenti kõrgem.