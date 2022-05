Päevakauplejad kaotasid kogu meemiaktsiate ajastu kasumi

Läinud aasta oli algajatest amatöörinvestoritele halvem kui kogu turule. Koroonapiirangute alguses esmakordselt turule tulnud investorid on kaotanud oma varasemad võidud, hindab USA investeerimispank Morgan Stanley.

«Paljud nendest tegelastest alustasid kauplemist koroona ajal,» ütles Tuttle Capital Managenti juhatuse esimees Matthew Tuttle Bloombergile. «Nende ainus kogemus hõlmab USA keskpanga rahaga üleujutatud turgu. Novembris sai see kõik läbi, kuid nad ei saanud sellest aru, kuna polnud kunagi näinud keskpanga toeta turgu. Tagajärjed on kohutavad.»

Kas nad taastuvad? Jah. Inimesed on rääkinud 2020ndate väikeinvestorite surmast igal hetkel, kuid need jutud on ülepingutatud. Tasuta maaklerteenusega relvastatud investorid surusid oma lemmikaktsiate hinda kordades üles ja võivad seda teha ka tulevikus.

Kuid hulluse tipus aktsiaid ostnud lakuvad haavu. Näiteks tuntud meemiaktsia AMC Entertainment kukkus 2021. aasta juuni tipust 78 protsenti. Aktsia tänavune kaotus on 49 protsenti. Peleton Interactive'i aktsia on tipust maas 90 protsenti.

Goldman Sachs pani kokku korvi meemiaktsiatest, mille hind 2020. aasta algusest kuni läinud aasta novembrini kahekordistus. Tänavu on see korv kukkunud 32 protsenti ehk topelt võrreldes USA laia aktsiaindeksi S&P 500 langusega.

See on ränk löök alates 2021. aasta lõpust. Kunagised kodus kauplevad väikeinvestorid vahetasid ideid WallSteetBetsi foorumis, püüdes teha võimalikult suurt kahju professionaalsetele investoritele, kes panustasid aktsiate langusele lühikeseks müügiga. Nende soov oli hävitada Wall Streeti võim investeerimismaailmas. Mingil hetkel ulatusid väikeinvestorite tehingud 24 protsendini kogu aktsiakauplemisest. Tänu Redditi blogidele ja Stocktwitsi postitustele muutusid nad asendamatuks uurimismaterjaliks kõigile investoritele.

Morgan Stanley analüütikute sõnul on neile, kes püüavad tänavust börsipõhja määrata, olla kasulik väikeinvestorite käitumine.

Bank of America rikkad kliendid müüsid neljal viimasel nädalal aktiivselt aktsiaid. Väikeinvestorid seevastu ostsid aprillis 14 miljardi dollari eest aktsiaid. See on Morgan Stanley analüütikute sõnul väikeinvestoritele apluselt teine aktsiate ostukuu 2020. aasta lõpust.

Kuna eraisikute säästumäär on kukkunud koroonaeelsele tasemele, on Vanda Researchi analüütikute sõnul kaheldav, kas väikeinvestoritel on enam raha ja emotsionaalset võimekust põhjadest agressiivselt ostmisega jätkata.