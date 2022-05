Kas börsi ootab suurem kukkumine? Olukord meenutab 1981. aastat, kui keskpanga intressitõstmine tõi majanduslanguse

Esmaspäevase 2,5-protsendise kukkumise järel on S&P 500 umbes 16 protsenti 3. jaanuari tipust madalamal. USA aktsiaturg heitleb aasta alguse halvima nelja kuuga alates 1939. aastast. Nasdaq jõudis karuturule juba märtsis ja on nüüd tipust 26 protsenti madalamal.

Valmistumine kuudepikkuseks karuturuks

Wells Fargo strateeg Sameer Samana ütles, et S&P 500 on 1/3 võimalus kukkuda karuturule juhul, kui murdub tehniline toetustase 4100 punkti. Aktsiaindeks sai sellega esmaspäeval hakkama.

Comerica varahalduse investeerimisjuht John Lynch arvas, et täiesti pöörane 115-protsendine ralli koroonapõhjast muudab aktsiaturu väga haavatavaks jätkuvale kukkumisele. «S&P 500 peab põhja tegema ja see viib meid karuturule,» kirjutas ta. «Läinud aastal tegi aktsiaindeks 70 rekordit ilma vähemalt viieprotsendise kukkumiseta.»

Kuigi kõigi karuturgudega ei kaasne majanduslangus, on alates 1968. aastast need nähtused käinud käsikäes, selgub CFRA Researchi andmetest. Goldman Sachs prognoosis, et järgmisel aastal on majanduslanguse tõenäosus 35 protsenti.