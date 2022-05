Tallinna börs langes, ELMO Rent selgitas börsireeglite rikkumist

Päevakäibest 1,1 miljon eurot andis taas raha kaasava LHV aktsia. Aktsia odavnes 1,9 protsendi võrra 38,25 euroni.

Suurim kukkuja oli 2,4 protsendiga Pro Kapitali aktsia. Väärtpaberi käive oli 4017 eurot, aktsia maksis 1,20 eurot.

Tõusuvedur oli 580 eurose käibega Baltika aktsia, mis kerkis 1,7 protsendi võrra 0,241 euroni.

Alternatiivturul langes ELMO Rendi aktsia 2,5 protsendi võrra 2,59 euroni. Aktsia käive oli 7647 eurot. ELMO Rent selgitas börsilt saadud 500 eurost trahvi.

Börs teatas, et ELMO Rent on korduvalt rikkunud First North reglemendist tulenevaid info avalikustamise nõudeid.

Kuivõrd peale otsuse avalikustamist on ajakirjanduses ilmunud artikleid, et ELMO Rent on teabega manipuleerinud, ning muud investoreid eksitavat informatsiooni, peab ELMO Rent vajalikuks Komisjoni otsust kommenteerida.

ELMO Rent selgitab, et komisjoni otsuse aluseks olnud ELMO Rendi eksimused seonduvad First North reglemendist tulenevate finantsaruannete avalikustamise põhimõtetega ning on osaliselt seotud tehniliste eksimustega. ELMO Rent on otsuses toodud Komisjoni seisukohad arvesse võtnud ja aruandlust vastavalt parandanud.

«Börsile esitatud andmetes on jooksvalt kõik parandused sisse viidud, nähtavad vastavates börsiteadetes ja saame kinnitada, et investori jaoks ei muutu sellest üldpilt ELMO Rendi käekäigust ja finantstulemustest,» ütles ELMO Rendi nõukogu esimees Enn Laansoo Jr. «Aktsiate kauplemine First North nimekirjas ja sellega kaasnevad avalikustamise kohustused on meie jaoks olnud suur väljakutse eelkõige kogemuse puudumise tõttu. Kinnitame, et eksimused ei ole olnud tahtlikud. Oleme pidanud läbipaistvust ja avatust väga oluliseks ning saanud järelevalve käigus mitmeid olulisi näpunäiteid, kuidas võrdlusandmeid edaspidi korrektselt esitada.»