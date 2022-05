Coop Pank leidis uusi kliente

Panga klientide hoiuste maht kasvas aprillis 18 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,17 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 18 miljonit ja eraklientide hoiused 1 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kahanes 1 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 31%.

Panga laenuportfell kasvas aprillis 25 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,06 miljardi euroni. Kodulaenud kasvasid 11 miljonit eurot, ärilaenud kasvasid 9 miljonit eurot, liising kasvas 3 miljonit eurot ja tarbijafinantseering 2 miljon eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 50%.

Võrreldes möödunud aasta nelja esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 30% ja tegevuskulud 20%.

Pank teenis aprillis 1,5 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta nelja esimese kuuga on pank teeninud 5 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 35% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

«Coop Pank jätkas ärimahtude kasvatamist ja näitas korralikku kasumit ning efektiivust: aprillis teenisime 1,5 miljonit eurot puhaskasumit, omakapitali tootlus tõusis üle 15% ja kulu-tulu suhe lähenes 50% tasemele. Panga suurenev efektiivsus muudab meid investorite jaoks veelgi atraktiivsemaks,» kommenteeris Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rink. «Tugev kasv tuleneb klientide usaldusest ja meie paindlikkusest: kodumaise pangana reageerime muutustele turul kiiresti ja kohalikke olusid arvesse võttes. Näeme, et kuust kuusse leiab tee meie juurde üha enam eraisikuid ja ettevõtjaid. Samuti on näha, et kliendid kasutavad meie igapäevapanganduse teenuseid järjest aktiivsemalt. Aktiivseteks klientideks loeme kliente, kes teevad kahe kuu jooksul vähemalt neli tehingut.»