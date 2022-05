Hiinas tõmmati börsipidu käima, kuid pilgud on USA inflatsiooninäidul

Hiina aktsiaturg tõusis 1,4 protsenti, Hongkong 1,1 protsenti, Jaapan ja Austraalia 0,2 protsenti.

Shanghai ametnikud teatasid, et linnas on saavutatud koroona nullstaatus. Hiinlasi rõõmustasid ka USA president Joe Bideni ütlus, et ta kaalub USAs hindade langetamiseks Trumpi ajastu Hiinale kehtestatud tariifide tühistamist.

Ka Euroopa aktsiaturud alustasid mõõduka tõusuga.

Kuid investorite tähelepanu on USAl.

«Investorite põhiküsimus on inflatsioon,» ütles UBP Aasia ökonomist Carlos Casanova Reutersile.

«India ja Hiina inflatsioon ületasid ootuseid, kuid kõik muretsevad USA inflatsiooni pärast, kuna iga USA keskpanga intressitõus toob lähemale USA majanduslanguse tõenäosust,» märkis ta.

Hiinas kasvasid tarbijahinnad aastaga 2,1 protsenti ehk viie kuu kiiremas tempos.

USA täna avaldatav inflatsiooninumber annab viite, kas on oodata USA keskpangalt agressiivsemat intressitõstmist võitluses inflatsiooniga. Osad investorid on spekuleerinud, et USA keskpank võib teha ühel koosistumisel 0,5 protsendipunkti asemel 0,75 protsendipunktise intressi tõstmise.