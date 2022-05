Bercmani tütarettevõte Krakul sõlmis koostöölepingu u-bloxiga

Bercmani juhatuse liige ja Krakuli tegevjuht Jaan Hendrik Murumets selgitas, et u-blox on valinud Krakuli disainipartneriks. «Partnerlus tähendab seda, et u-blox suunab kliendid, kes vajavad erilahendusi, Krakuli poole,» märkis Murumets börsiteates.

u-bloxi müügijuhi Neil Hamiltoni sõnul otsib ettevõte ekspertpartnereid, kes mõistavad spetsiifiliselt just autonoomsete sõidukite ja madala võimsusega juhtmevabade arenduste valdkondi. «Krakul on nendes valdkondades enda võimekust tõestanud ja see innustas meid looma nendega kindlat partnerlussuhet,» ütles Hamilton pressiteates, lisades, et Krakuli ekspertteadmised niinimetatud asjade interneti (IoT) valdkonnas võimaldavad u-bloxil ka oma äritegevust laiendada.