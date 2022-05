ANALÜÜS ⟩ Morgan Stanley: börsikukkumine pole läbi, USA ja Euroopa olukord erineb Aasiast

Strateeg Michael Wilson, on kes on pikka aega olnud skeptiline USA aktsiaturu aastakümnese pullituru osas, märkis, et miski viita, et viis nädalat kestnud börsilangus oleks midagi muutnud. USA S&P 500 aktsiaindeks on jätkuvalt valesti kajastamas USA keskpanga rahapoliitika karmistamist, mis viib aeglustuva majanduskasvuni.

Tema baasstsenaariumi alusel, mis kannab nime «tuli ja jää», ootab ta järgmiseks kevadeks S&P 500 langust 3900 punktini. Seega peaks siis aktsiad olema praegusest 2,5 protsenti odavamad, kuna ettevõtete kasumikasv aeglustub ja börsidel on liigne kõikuvus, kirjutab Bloomberg.

«Meie arvates pole USA aktsiaturul arvestatud kasvu aeglustumisega,» kirjutas ta. Ta soovitas kaitsvate sektorite aktsiaid nagu tervishoid, kommunaalmajandus ja kinnisvara.

Tema vaade on karjuvas vastuolus Goldman Sachsi strateegi Peter Oppenheimeriga, kes teatas, et eelmise nädala aktsiate suur müügilaine lõi ostukoht, kuna inflatsioon ja keskpankade karmim rahapoliitika on juba hinda arvestatud.

Euroopa osas on Morgan Stanley strateeg Graham Secker samuti ettevaatlikult meelestatud. Aktsiad peaksid edasi kukkuma, kuna majanduse olukord on keeruline, Ukrainas käib sõda ja teisel pooleaastal võib kahanevate marginaalide tõttu tulla kasumiootuste langetamisi.

«Ütleme lihtsalt – makromajanduslik keskkond on aktsiatele äärmiselt keeruline,» märkis ta, lisades, et suurim langusrisk seisneb Venemaalt gaasiimpordi vähenemises. «Kuigi investorite meelestatus on kehv ja aktsiate väärtustasemed mõistlikud, tõmbavad tõenäoliselt majanduskeskkonna probleemid aktsiaid veel kuid madalalame.»

Secker kärpis Euroopa kaevandus- ja ehitusettevõtete aktsiate soovitused neutraalseks, kuna praegu on liiga vara lisada portfelli majandustsükli riski, samas tõstis ta toiduainetööstuse, õlletootjate ja tubakakompaniide aktsiate soovituse «hoia» peale.

Aasia ja arenevate turgude osas on Morgan Stanley strateegid mõnevõrra teistsugusel arvamusel.

«Aasia ja arenevate turgude aktsiad on sisenemas karuturu hilisesse faasi, kuid ettevõtete tulemused ja aktsiate väärtustasemed pole piisavad ennustamaks börsi pöördumist,» kirjutasid panga analüütikud, hoides piirkonna suhtes neutraalset hoiakut.

Võimalik on languse jätkumine, kirjutasid strateegid Jonathan Garneri vedamisel. Aktsiaid rõhuvad aktsiate kõrged väärtustasemed, ülereguleerimine, geopoliitilised pinged ja tarneahela probleemid.

Hiina börsilanguse lõpp võib olla raputav seoses koroonapiirangute ja maailmamajanduse kehvema väljavaatega,“ kirjutas Laura Wang. „Rahapoliitika lõdvendamine on töösse minemas, kuid koroonaga võitlemise piirangud on toonud juba kaasa suured riskid.»