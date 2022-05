Ühelt Tallinna börsiettevõttelt tuli väga hea ja teiselt tagasihoidlik dividendiettepanek

Tagasihoidlik või õigemini ei midagi erilist dividendiettepanek tuli Tallinna Veelt. Tallinna veemonopol pakub omanikele dividendiks 65 senti. Aktsia 13,78 eurose hinna pealt teeb see dividenditootluseks 4,7 protsenti. See on ikka parem kui arvelduskontol raha põletada, kuid inflatsioonitempole jääb see kõvasti alla.