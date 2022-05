Aktsiad kukuvad edasi, tasuta raha aeg on läbi

«No nüüd on selge, et tuleb kaks vähemalt 0,5 protsendist intressimäära tõstmist,» ütles Argonaudi institutsionaalse müügi direktor Damian Rooney Reutersile. «Aktsiaturgudele peab kohale jõudma reaalsus, et tasuta raha aeg on läbi.»