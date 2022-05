Coinbase’i aktsia kukub kivina, ettevõtte juhi sõnul pole pankrotiohtu

Kliendid võivad ekslikult arvata, et nende Coinbase'is olevad rahad ja varad on nende omand. Need varad võivad pankrotiprotsessis olla siiski ettevõtte vara. Põhjus seisneb selles, et erinevalt pankadest ja maaklerfirmadest ei hoita Coinbase’i varasid klientide varast lahus. Kui Coinbase hävib, siis avastaksid kliendid, et neil pole midagi muud kui nõue Coinbase’i vastu, kirjutas WSJ. Mingit raha või krüptovara ei pruugi neil siis enam Coinbase'is olla.