INTERVJUU ⟩ Peeter Koppel krüptorahakrahhist: sa ei hoia ju rahapakke naabri kompostihunnikus

Miks toimub krüptokrahh?

Lähemal vaatlemisel on selgunud, et krüpto ei ole mitte midagi muud kui kõrge beetaga riskivara. Kui kõik ülejäänud riskivarad kukuvad, kukub krüpto turbolt. Lisaks on tekkinud hirm, et äkki raha siiski veel hakkab uuesti maksma – asi, mida mitte kunagi juhtuma ei pidanud. Ja noh – ega ta ju päriselt selle võlakoorma juures otseselt ei saagi – (püsivamalt) positiivsed reaalintressid on siiski äärmiselt ebatõenäolised. Aga paistab, et isegi perspektiiv reaalintresside miinuse vähenemiseks on tekitanud märkimisväärse siblimise.

Kas krüptorahade ja -varade vead hakkavad välja tulema?

Inimesed, kes «ei mõista innovatsiooni» ning on üldse muidu «vanad, väsinud ja rumalad», on neist vigadest rääkinud tänaseks juba aastaid ja muidugi ilma jäänud tuhandetesse protsentidesse ulatunud tõusudest. Millegi uue ja üllatava puuduse väljatulekust seega küll rääkida ei saa. Mina isiklikult ilmselt ka tõkestamatult keskeale läheneva isikuna ei saa aru, mis on nende vidinate kasutusväärtus? Kohvi saad osta? Makse saad maksta? Oh – oota, sellise volatiilsusega kraam ei kõlba pea millekski, mis probleemid see kõik lahendama pidi. Korralikult on energiat kulutatud, korralikult on CO2-te õhku paisatud, korralikult on arvutusressurssi raisatud? Ja milleks? Ei, mul on hea meel, et mõni mees sai jahi ja mõisa, kuid siiski laiemalt võttes? Kasu ühiskonnale on mis? Ma ausõna olen seda vastust otsinud!

Miks stabiilne krüptoraha muutus ootamatult lepaleheks?

Misasi on stabiilne krüptoraha? See kahest sõnast koosnev termin sisaldab endas vähemalt kolme lepitamatut vastuolu. Ei ole kunagi olnud olemuselt stabiilne. Ei ole kunagi olnud raha. On ummamuudu kauplemissardiin.

Kas Coinbase'i riskide teavituse valguses peaks iga kummalises kohas raha või varade hoidja selgeks tegema, kas tema varasid hoitakse teenusepakkujate varadest eraldi?

Miks peaks üldse kummalises kohas raha või varasid hoidma? Sa ju ei hoia oma rahapakke naabri kompostihunnikus? Või, kui on kange tahtmine ikka kahtlase kohas hoida, tuleb selle koha kummalisust arvestada – mitte hoida seal rohkem, kui on võimalik kaotada.

Kas krüptorahade kohta saab öelda, et mingil tasemel on need muutunud soodsaks ostuvõimaluseks?

Selleks, et millegi kohta saaks öelda, et see on soodne, peaks olema võimalik seda adekvaatselt analüüsida. Peaks eksisteerima mingi teoreetiline raamistik, mis vähemalt proovib tekitada eeldused selle millegi fundamentaalseks hindamiseks. Sellist raamistikku täna krüpto puhul ei eksisteeri (ja vist ei saagi eksisteerida). See tähendab, et igasugused prognoosid on kas puhas esoteerika või tehniline analüüs – ehk astroloogia keskealistele meestele. Kõige parem katse fundamentaalse raamistiku loomiseks, mida mina näinud olen, oli katse krüptole läheneda nagu väärismetallile. Kuigi väga targad inimesed olid väga pingutanud, siis olid nad lõpuks ise ka sunnitud tunnistama, et vist ei kukkunud välja.