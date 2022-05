USA pank: aktsiaturg võib kukkuda enne oktoobrikuist karuturu lõppu veel väga palju

Ajaloolistele karuturgudele toetudes on peastrateegi Michael Hartnetti sõnul investoritel veel pikki kuid oodata suurt valu. Aktsiaturg on kukkunud taevasse tõusnud inflatsiooni, kasvavate intressimäärade ja halveneva majandusväljavaate tõttu, kirjutab FoxNews.

«Viimaste 19 karuturu keskmine tipust põhja langus on 37 protsenti ja keskmine kestvus 289 päeva,» kirjutas ta. «Kui ajalugu kordub, siis saab see läbi oktoobris ja S&P 500 on 3000 punktil.»

Harnett ütles, et ta siiski ei prognoosi seda, kuna tegemist on ajalooliste andmete interpoleerimisega ja eelnenud tootlused ei oma etteulatuval prognoosimisel tähtsust.

«Hea uudis on see, et karuturud on pulliturgudest lühemad,» lausus ta.