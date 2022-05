EfTENi uus tavainvestorile mõeldud kinnisvarafond: kes ja kui palju sinna raha panid

Fondi raha paigutanutest on naisi 34 protsenti, mehi 49 protsenti ning 17 protsenti investoritest on ettevõtted. Fondi eakaim investor on 85-aastane ning noorim neljakuune. Kõige enam, ligikaudu kolmandik, on investoreid vanuses 30–40 aastat, teatas EfTEN.

Pensioniealiste ja alaealiste investorite osakaal on sisuliselt võrdne – 5 protsenti. Pensioni investeerimiskonto kaudu on fondi raha paigutanud 220 investorit, paljud neist regulaarselt.

«Fondi puhul torkab silma, et kuigi valdavalt on tegu nooremas keskeas investoritega, kes on Eestis kõige aktiivsemad rahapaigutajad, siis esindatud on väga erinevad vanuserühmad. Fondi kogemus kinnitab ka naiste kasvavat investeerimisaktiivsust,» ütles EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.

Tamla lisas, et fondi kaudu saavad investorid endale läbilõike kogu Balti kinnisvarasektorist, hakates Baltimaades büroohoonete, hotellide, kaubanduskeskuste või üürikorterite omanikeks.

Börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas 3. mail rahuldada EfTEN Capitali taotluse ja noteerida tema valitsetava EfTEN United Property Fundi osakud tingimuslikult börsi fondiosakute nimekirjas. Osakute avalik pakkumine lõpeb järgmisel reedel, 20. mail kell 11. Emissiooni maht on 5 miljonit eurot. Fondiosakud on kavas noteerida Tallinna börsil 31. mail.