Norra naftafond: suurfirmade erakordne ahnus läheb aktsionäridele kalliks maksma

Norra naftafond teatas, et hakkab kõige jultunumatele juhtumitele vastu ning on juba vaidlustanud Apple'i, IBMi ja General Electricu pakutud juhtkonna motivatsioonipaketid firmade aastakoosolekutel.

Naftafondi tegevjuht Nicolai Tangen ütles intervjuus ajalehele Financial Times, et meetmed on suunatud eelkõige suurtele tasupakettidele, mis ei olnud juhtkonna tegevuse tulemustega põhjendatud või mis olid läbipaistmatud.