SEB tegi kliima jalajälge vähendava indeksfondi

«Kuigi oleme suurendamas vastutustundlikult juhitud investeeringute osakaalu kõigis aktiivselt juhitud SEB pensionifondides üle 70%, saame uue indeksfondiga teha veelgi konkreetsema sammu rohelise maailma suunas,» kommenteeris indeksfondi loomise tagamaid SEB Varahalduse juht Gert Vilms. «Ka 2021. aastal tehtud SEB uuring näitas, et inimestel on huvi keskkonna heaks midagi ära teha – 75% Balti riikides vastanutest pidas oluliseks, et nende pension on investeeritud jätkusuutlikes fondides ja nendest 44% vastanutest pidas seda lausa väga oluliseks,» lisas Vilms.

SEB uus indeksfond investeerib peamiselt globaalsetesse indeksfondidesse, mille eesmärk on vähendada süsinikuheitmete jalajälge. Praegu on üle 80% SEB Kliimatuleviku Pensionifond Indeks portfellist investeeritud nn. tumerohelistesse ehk rangeima Euroopa Liidu artikkel 9 klassifikatsiooni fondidesse. «Aktsiariskiga väärtpaberite osakaalu fondi varast hoiame igal ajahetkel 100% lähedal, kuid mitte üle selle. Eelistame fonde, mis on likviidsemad, suurema kauplemisaktiivsusega ja mille kulud on võimalikult madalad ning mis samas edendavad või järgivad oma investeerimisotsuste tegemisel eelkõige kliimaalaseid kriteeriume,» selgitas Vilms.

Uus passiivne indeksfond sobib hästi neile pensioninvestoritele, kes on valmis kogumisperioodi vältel taluma pensionivara väärtuse kõikumist suures ulatuses; soovivad fondidega kaasnevad kulud hoida madalal; osaleda maksimaalselt finantsturgudel, kuid ei soovi aktiivset tururiskide juhtimist fondis ning kelle pensionini on enam kui viis aastat.