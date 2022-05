Euroopa börsid langevad, Tallinna börs pole erand

Põhinimekirjas on terve rida vähemalt kaks protsenti langenud aktsiaid. Nendeks on Arco Vara, Ekspress Grupp, Harju Elekter ja Silvano FG. Alternatiivturul täiendavad vähemalt kaks protsenti langenud aktsiate rida TextMagic, Robus ja Saunum.

«Maailmamajandus kannatab tarneahela probleemide tõttu ja seal on Hiinal kandev roll. Seetõttu on Euroopas põhjustatud kõvasti inflatsiooni ja see mõjutab Euroopa majandust,» ütles Rabobanki strateeg Teeuwe Mevissen Reutersile. «Tõusvad hinnad sunnivad keskpanku kaaluma kõrgemate intressimäärade poliitikat ja see ei aita kaasa majanduskasvu elavdamisele.»