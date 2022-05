Arco Vara aktsionärid kinnitasid dividendi

Eesti ja Bulgaaria turul tegutsev elamukinnisvara arendaja Arco Vara oli esimene Eesti börsiettevõte, kes läks üle kvartaalsele dividendile. Täna toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusega tehakse aktsionäridele esimene dividendimakse käesoleva aasta juunis 2 senti aktsia kohta. Edasi septembris 1 sent, detsembris jälle 2 senti ja 2023. aasta märtsis 1 sent aktsia kohta. «Seega maksab Arco Vara dividendi 6 senti aktsia kohta. Seda on 50% rohkem, kui eelmisel aastal kinnitatud dividendipoliitika minimaalselt ette näeb ja seda hoolimata segastest aegadest,» kinnitas Arco Vara juht Miko Niinemäe.

Eelmisel aastal kinnitatud Arco Vara dividendipoliitika garanteerib aktsionäridele dividendi igas kvartalis vähemalt 1 sent aktsia kohta. Sellele võib lisanduda täiendav dividend, mis sõltub eelmise majandusaasta auditeeritud puhaskasumist.

Ettevõtte juht lisas, et ehkki Eestis ollakse harjunud dividendide kord aastas väljamaksmisega, on näiteks New Yorki börsil tegu täiesti tavalise nähtusega. Kvartaalne dividendipoliitika annab investeerijale võimaluse teenida lisatulu ühe korra asemel neli korda aastas, sest dividend makstakse välja neljas osas. Vastavate dividendide saamise õigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse kõikidel juhtudel sama kuu 8. kuupäeval.

Arco Vara aktsionäride üldkoosolek kinnitas ka 2021. aasta majandusaasta aruande, mille järgi teenis Arco Vara grupp möödunud aastal 11,6 miljoni euro suuruse käibe juures 2 miljonit eurot kasumit. Aasta varem kujunes käibeks 14 miljonit, puhaskasum oli samas kaks korda väiksem - miljon eurot.

Miko Niinemäe ütles üldkoosolekule käesoleva aasta eesmärke tutvustades, et Arco Vara ootab 2022. aastal käibeks 13 miljonit eurot. «Käesoleval aastal saab valmis Kodulahe arenduse 2 uut elumaja, broneerimislepingud on kõikidele korterite sõlmitud, nüüd saame müügi lõpule viia. Uutest objektidest loodame sel aastal alustada Pirital asuva Kuldlehe butiikelamu ehitusega. Tegemist on viiest korterist koosneva ridaelamuga, kus korterid ei asu üksteise kõrval, vaid kobaras koos. Lisaks ootame Paldiski maantee 124b kinnistu detailplaneeringu algatamist. Plaanime ehitada Harku järve äärsele ligi 7 hektari suurusele alale enam kui 450 kodu.»