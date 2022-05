EfTENi uus jaefond saab alusfondist planeeritust suurema dividendi

«EKFi mullused tugevad finantstulemused lubavad maksta aktsia eest dividende 9 protsenti prognoositust rohkem ehk 14,68 sendi asemel laekub investoritele iga aktsia eest dividende 16,03 senti. Kuna EKF on üks EfTEN United Property Fundi alusfonde, siis dividende saab ka meie jaefond,» ütles EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.

EKFi aktsiad moodustavad 18 protsenti EfTEN United Property Fundi mahust, millega EKF on jaefondi üks suurimaid investeeringuid. EKFi dividendidest makstakse 187 079 eurot EfTEN United Property Fundi investoritele.

EfTEN United Property Fund osakute avalik pakkumine lõpeb reedel, 20. mail 2022 kell 11.00. Emissiooni maht on 5 miljonit eurot. Fondiosakud on kavas noteerida Tallinna börsil 31. mail 2022.

EfTEN United Property Fund alustas tegevust 22. juunil 2021 ning fond investeerib Baltimaade äri- ja elukondlikusse kinnisvarasse. Alates fondi loomisest on sellega liitunud 5300 investorit ning fondi maht on 19,3 miljonit eurot. Fondi saab investeerida iga inimene alates 10 eurost. Fondi on investeerinud ka EfTEN-i juhtivtöötajad ja asutajad.