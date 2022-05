Buffetti ost tõstis suurpanga aktsiat 5%

Citi sai mullu uue juhatuse esinaise Jane Fraseri. Tegemist on ajaloo esimene USA suurpanga naisjuhiga. Fraser otsustas loobuda põhimõttest Citi never sleeps ehk Citigroup tegutseb üle maailma. See tähendab, et ta on valmis müüma vähekasumlikud üksused. Seni on teada, et pank lahkub Aasias ja Euroopas 13 jaepanganduse turult, kirjutab CNBC.